Военные части в зоне ООС получили почетные наименования (Фото)

В День Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пять военных подразделений получили новые названия. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООМ) в Facebook.

Церемонию присвоения почетных наименований и вручения лент к Боевым знаменам воинских частей провел президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район проведения операции Объединенных сил.

Так, 46 отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады присвоено наименование «Донбасс».

Отныне, почетное название «Святая Варвара» будет носить девятнадцатая ракетная бригада. «Имени гетмана Пилипа Орлика» – так отныне именуется двести первая зенитная ракетная бригада.

Почетное наименование имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено тринадцатому отдельному десантно-штурмовому батальону 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

А семьдесят третий Морской центр специального назначения – «имени кошевого атамана Антона Головатого».

Напомним, что президент Владимир Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку звание генерал-полковника.