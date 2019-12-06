В Украине 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в жилье, – Минветеранов

В Украине около 50 тыс. участников боевых действий и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нуждаются в жилье. Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет в интервью «Укринформу».

«У нас более 369 тыс. участников боевых действий – и 50 тыс. из них находятся на жилищном учете. Плюс миллион внутренне перемещенных лиц – а это около 400 тыс. семей – тоже нуждаются в жилье», – сказал первый заместитель министра.

Он отметил, что средства на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов и ВПЛ «нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения, и до конца года надо их использовать».

«Соответствующее постановление приняли в среду 27 ноября, а уже в понедельник начался прием заявлений. Обычно такие процессы по полгода готовятся, а здесь – все спешили, как могли. Конец года, а еще впереди сбор документов. Очень жаль, что возникла "толкотня", но ничего не поделаешь. Она свидетельствует о том, что подобные программы пользуются спросом, мы на правильном пути. Заинтересованность людей доказана, осталось доказать эффективность инструмента. Бюджетный процесс – это дискуссия, и когда получим первые результаты (люди начнут возвращать кредиты), мы вступим в эту дискуссию», – рассказал Колкмбет.

По его словам, уже понятно, что заявителей будет больше, чем выделено денег, но это не значит, что люди останутся «за бортом». «Их заявления будут в прозрачных электронных реестрах, и если нынешний эксперимент будет успешным, набор заявлений станет постоянным», – добавил он.

Колумбет подчеркнул, что эксперимент льготного ипотечного кредитования планируется впервые.

«И эту программу критиковали – мол, есть риски коррупционного отбора участников, и не популярна в Украине ипотека. Но электронный реестр будет открыт, каждый может видеть свое место в очереди. Ипотечные кредиты в Украине действительно дорогие, так банки закладывают в них риски невозврата средств. Поэтому должны доказать, что спрос на них есть, и механизм эффективный, деньги будут возвращать. А дальше можно говорить о дальнейшем финансировании с Минрегионом», – считает Колумбет.

Он пояснил процедуру. «Процедура такая. Собрали заявления, потом спецкомиссия при фонде "Держмолодьжитло" выберет конкурсантов, им дадут полный перечень необходимых документов. Далее комиссия проводит перерасчет квадратных метров, на которые может претендовать семья, их превращают в сумму средств. Участник выбирает объект, приносит договор купли-продажи – и ему перечисляются деньги. Отказать могут только тем, кто попытается обмануть систему. Подаст заявление, имея собственное жилье. Через реестр прав на недвижимое имущество все это легко обнаружить», – разъяснил первый заместитель министра.

В ответ на вопрос, что за 100 млн грн можно купить только 100 или 150 квартир, поэтому каким образом комиссия будет выбирать счастливчиков, Колумбет уточнил, что в порядке очередности. «По дате и времени подачи заявления. Комиссия просто выполнит техническую работу, от нее ничего не зависит. "Зрада" здесь только одна – недостаточность финансирования. Но это лучше, чем ничего не делать вообще», – сказал Колумбет.

Также, по его словам, сейчас в министерстве занимаются поиском альтернативных вариантов.