В Краматорске сообщили о подозрении 10 участникам НВФ

В Краматорске с начала этого года правоохранители сообщили о подозрении 58 пособникам незаконных вооруженных формирований. Только за месяц – 10 участников НВФ получили сообщение о подозрении, информирует пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Большинство фигурантов за незначительную плату осуществляли фильтрационные мероприятия на блокпостах в городе во время его оккупации. Сейчас один участник незаконных вооруженных формирований сотрудничает со следствием», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, человек, находившийся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно вышел из такого формирования и сообщил о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Правоохранители отмечают, что если проверка подтвердит, что за время пребывания в рядах НВФ человек не совершал преступлений против мирного населения, то подследственный получит шанс на освобождение от уголовной ответственности.