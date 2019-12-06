«Нормандский саммит» начнется с параллельных двусторонних встреч

Лидеры Украины, России, Франции и Германии проведут параллельные двусторонние встречи перед началом общего заседания саммита в «Нормандском формате». Об этом сообщил сегодня, 6 декабря, российский ТАСС со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Когда (президент Франции Эмманюэль, – ред.) Макрон будет с общаться с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, (канцлер ФРГ Ангела) Меркель будет общаться с (президентом России Владимиром) Путиным. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель – с Зеленским. После этого они все вчетвером соберутся на общую встречу», – пояснил источник. При этом в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского.

Согласно предварительному плану, встреча Путина и Макрона состоится в 15:30 по местному времени. Перед этим Макрон в 15:00 проведет переговоры с Зеленским. Ожидается, что общая встреча начнется в 16:00 и по ее завершении будет итоговая пресс-конференция. В Елисейском дворце не подтвердили информацию о продолжительности переговоров до 19:00, заметив, что они могут затянуться и на более долгий срок.

«На саммите мы намерены не просто предпринять действия на основе достигнутого прогресса, но продвинуться к полному выполнению Минских соглашений » , – отметил источник, добавив, что ответственность за отсутствие подвижек в данном контексте не следует возлагать только на Россию, и напомнив об обязательствах Украины. «Необходимо более прочное перемирие, разминирование территорий, определить новые зоны разведения сил, определить меры по повышению доверия, предусмотреть новые обмены заключенными, не связанными с конфликтом, предусмотреть новые пункты перехода для гражданских лиц » , – пояснили в администрации французского президента.

Лишь после решения вопросов, связанных с безопасностью, станет возможным проведение выборов на временно неподконтрольной украинской власти территории Украины, отмечают в Елисейском дворце.

Все остальные темы, такие как транзит российского газа через территорию Украины и снятие санкций с России, в повестке переговоров не значатся. Источник в Елисейском дворце подчеркнул, что саммит посвящен лишь Минским соглашениям, и лишь договоренность об их полном выполнении может стать шагом к отказу от продления европейских санкций против РФ.