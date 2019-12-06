Жилье для ВПЛ: В Житомире 6 семей переселенцев получат квартиры

В Житомире за счет софинансирования государственного и местного бюджетов будут приобретены квартиры, в которые вскоре смогут поселиться 6 семей переселенцев. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, по информации Минветеранов, бюджетный комитет Верховной Рады Украины согласовал решение о перераспределении средств на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Житомире. Речь идет о выделении более 1 млн 866 грн государственной субвенции местному бюджету города на приобретение домов для временного проживания переселенцев.

«За счет софинансирования 70% на 30% государственного и местного бюджетов в Житомире будут приобретены квартиры, в которых смогут поселиться 6 семей из числа ВПЛ уже в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди тех, кто получит квартиру во временное пользование, семьи с детьми, в том числе, неполные семьи.