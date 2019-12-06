Мобильный ЦПАУ: В Мариуполе более 200 человек получили админуслуги на дому

В Мариуполе на базе Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) уже год работает сервис «Мобильный администратор». С помощью него мариупольцы могут получить необходимые административные услуги, не выходя из дома. За это время сервисом воспользовались свыше 200 человек. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как уточняется, среди самых востребованных услуг у жителей Мариуполя – регистрация места жительства и права собственности на недвижимое имущество, получение информационных справок, решение земельных вопросов.

Инфографика: пресс-служба Мариупольского горсовета

Мобильный кейс позволил администраторам ЦПАУ и специалистам отдела регистрации места жительства работать удаленно.

«С помощью мобильного администратора заявители могут получить полный перечень административных услуг. Исключение – услуги Государственной миграционной службы», – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что сервисом «Мобильный администратор» могут воспользоваться люди с постоянными и временными проблемами здоровья, которые не способны самостоятельно передвигаться.

Для оформления заказа на получение административной услуги с помощью сервиса доверенное лицо заявителя (например, родственник, сосед, социальный работник и др.) должен обратиться в Центр со своим паспортом и медицинской справкой. Справка должна подтверждать состояние здоровья человека, нуждающегося в получении услуги.