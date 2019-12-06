Правовая поддержка ВПЛ: В Минюсте рассказали о доступности бесплатной юридической помощи

В Министерстве юстиции Украины считают, что процесс реинтеграции в Украине невозможен без надлежащей юридической поддержки людей, которые возвращаются в Украину. Одной из самых «болевых точек» в стране являются переселенцы, из-за большого количества проблем, с которыми они сталкиваются. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец во время презентации результатов исследования доступности юридической помощи в Донецкой и Луганской областях, передает «Укринформ».

«Реинтеграция невозможна без надлежащей юридической поддержки людей, которые сегодня возвращаются в Украину, хотят вернуться или думают над этим. И, собственно, облегчение доступа к правосудию является одной из крупнейших условий для того, чтобы люди могли возвращаться в нашу страну и в дальнейшем связывать свою жизнь именно с Украиной», – отметила она.

Заместитель министра юстиции отметила, что одной из приоритетных целей программы развития и деятельности министерства является, в частности, то, «чтобы каждый человек, который оказался в сложной жизненной ситуации, получила надлежащую юридическую помощь от государства».

«На сегодняшний момент мы понимаем, что внутренне перемещенные лица являются одной из самых "болевых точек" в нашей стране – из-за количества, из-за проблем, с которыми сталкиваются эти люди. На сегодня мы, реализуя наше Соглашение об ассоциации с ЕС, прекрасно понимаем, что одно из первых условий, которые ставит перед нами Европейский Союз, это реинтеграция», – отметила Коломиец.

Она добавила, что одним из важнейших шагов министерства является «ежедневное улучшение качества предоставления бесплатной правовой помощи».