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МН-17: Замглавы МИД Украины обсудил с послом Австралии прогресс в деле

06.12.19 21:36

Прогресс в ходе расследования обстоятельств катастрофы «Боинга» Малазийских авиалиний рейса МН-17 в 2014 году над неподконтрольной украинской власти частью Донбасса обсудили на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка с послом Австралии в Украине Мелиссой О'Рурк, сообщает сегодня, 6 декабря, пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В ходе встречи собеседники обсудили пути дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества, в частности, в сфере борьбы с международным кибер-терроризмом и развития совместных проектов в аэрокосмической промышленности, а также взаимной поддержки в рамках международных организаций», – говорится в сообщении.

Начало судебных слушаний по этому делу начнется в Нидерландах в марте 2020 года.

Кроме того, Божок выразил благодарность за непоколебимую поддержку Австралией территориальной целостности и суверенитета Украины.

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