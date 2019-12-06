ФК «Шахтер» разгромил ФК «Олимпик» (Фото)

В донецком дерби «Шахтер» разгромил «Олимпик» со счетом 3:0, увеличив отрыв от «Динамо» на 14 очков.

«Горняки» остаются непобедимыми в чемпионате, собрав в 16 матчах 14 побед при всего 2 ничьих (44 очка), сообщает пресс-служба клуба.

«Олимпийцы» за последний месяц выдали мощный отрезок и вернулись в середину таблицы (8-е место, 18 баллов). Несмотря на близость матча ЛЧ с «Аталантой», Луиш Каштру выставил на игру максимально боевой состав с Тайсоном на левом фланге атаки и Виктором Коваленко под нападающим. В заявку попал и восстановившийся после травмы Марлос, но в старте на его позиции был Тете.

Хозяева пошли в атаку и довольно быстро открыли счет. Три корнера кряду, последний из которых принес успех: Тете прострелил в штрафную, Политыло вынес мяч, но первым на отскоке был центральный защитник «горняков» Николай Матвиенко и точным ударом поразил левый угол – 1:0. Тут же Патрик мог забивать второй, но, завершая комбинацию с участием Коваленко и Мораеса, пробил прямо во вратаря. Шикарный шанс возник и у Жуниора: перед форвардом были пустые ворота, однако в борьбе с защитниками он махнул ногой мимо мяча. На протяжении всего тайма «оранжево-черные» владели ощутимым преимуществом и нанесли по воротам соперника 9 ударов, однако развить успех не удавалось. За минуту до перерыва близок к этому был Виктор Коваленко, но и ему не удалось попасть в цель после навеса Исмаили. Еще одну возможность упустил Тете, в контратаке пробивший в ноги Крынскому.

Создавать моменты «горняки» продолжили и в дебюте второй половины. Тете здорово отдал на дальний угол вратарской Патрику, но Алан не попал по мячу. Сам Тете выкручивал в дальний угол – чуть неточно. В середине тайма состоялось возвращение Марлоса: он заменил на поле Тете и уже спустя 10 минут с передачи Мораеса отличился, завершив быструю комбинацию партнеров, – 2:0. При комфортном счете подопечные Луиша Каштру позволили себе сбавить темп и спокойно вести матч к победе. А уже в компенсированное время установили окончательный итог, когда Исмаилидобил мяч в сетку после выстрела Тайсона.



3:0 – «Шахтер» обыгрывает «Олимпик» и начинает готовиться к главному матчу года.



Уже в среду, 11 декабря, в Харькове «горняки» проведут решающий поединок Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча начнется в 19:55.

«Шахтер» (Донецк) – «Олимпик» (Донецк) – 3:0 (1:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 2 372 зрителя

Голы: 1:0 Матвиенко (4), 2:0 Марлос (77), 3:0 Исмаили (90+1)

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон (к), Мораес