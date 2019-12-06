Меню – шире, порции – больше: В Мариуполе повышают стоимость питания в школах (Видео)

В школах и детских садах Донецкой области подорожает питание. В частности, в Мариуполе со следующего года порция будет стоить 28 грн. В Краматорске цены также хотят повысить.

В этой Мариупольской школе учится более тысячи учеников. Половина из них – питаются в столовой. Туда в перерывах ходят и дети Елены Третьяковой. Женщина надеется, что если повысится стоимость меню, то и качество изменится. «Хотелось бы чтобы или увеличилась порция, или качество питания улучшилось. Допустим, какой-то фрукт шел дополнительно»,– говорит мама школьника.

У школьников на обед – плов с курицей, компот и пирожок. Третьеклассница Диана Серванская съела все. Говорит, что вкусно. Правда, в меню есть блюда, которые ей не очень нравятся. «Не люблю только рыбные котлеты. Котлеты просто мясные, как-то вкуснее. И каши дают тоже очень вкусные», – делится девочка.

У других детей тоже есть свои вкусовые предпочтения. «Гороховое пюре – вкусное, хорошее. А гречка мне не нравится, я ее не люблю», – говорит иной третьеклассник.

«Люблю пюре и обычные котлеты. Не рыбные, а в сухарях, например», – добавляет школьница Мария.

Вероника Шишкина учится в 4 классе, школьную пищу тоже любит. Девочка уверена, что у повара профессия ответственная. Знает, что работникам столовой приходится приходить в 5 часов утра, чтобы приготовить завтрак. «Когда все съедаешь – поварам нравится, им приятно, когда пустые тарелки отдаешь», – отмечает школьница.

Сами же повара подчеркивают: вкусно, потому что продукты – качественные.

«Три раза в неделю мы получаем продукты. Их вместе со мной принимают медсестра и еще ответственная по питанию. Вместе все смотрим, потом только принимаем», – поясняет заведующая школьной столовой Елена Кривощекова.

Но уже с 1 января меню в Мариуполе будут дорабатывать. И цена питания подскочит до 28 грн в день. Родителям придется погашать 60% от этой суммы – примерно 17 грн в день. Остальные средства заплатит город.

«Эти 60% – это чисто продукты питания. Мы закупаем услугу по организации питания. А услуга – это не только продукты, но и их приготовление, коммунальные услуги и пр. То есть 60% – это продукты, 40% – приготовление пищи», – комментирует специалист Департамента образования Мариупольского городского совета Валентина Зарагулова.

В профильном департаменте пообещали, что в следующем году меню расширят, а порции таки станут больше. Но будет ли съедать ученик новый содержимое тарелки – пока вопрос открытый.