«ДНР» не отдает тело погибшего сотрудника СБУ

«ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Украина продолжает переговоры с представителями «ДНР» для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

«По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям «ДНР» о передаче тела военнослужащего», – говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Дмитрий Каплунов погиб во время выполнения боевого задания в «серой зоне».

«Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются, и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг», – заключили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли полковники ЦСО СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Как уточнили, в штабе ООС, полковники подорвались на взрывных устройствах. Они противодействовали диверсионно-разведывательной группе противника, пытавшейся проникнуть в тыл украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшим звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».