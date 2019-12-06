Обмен пленными до конца года: Эксперты пояснили, что может повлиять на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже, он будет добиваться масштабного обмена пленными. Комментируя это заявление политолог Михаил Дяденко выразил оптимистичный настрой по поводу возможного большого обмена с РФ, передает «Слово і Діло».

Михаил Дяденко напомнил, что предыдущий обмен до последней минуты не разглашался, в публичной плоскости было мало информации. В данном случае можно считать, что, если Зеленский, хотя и очень осторожно, но анонсировал обмен, значит для этого есть какие-то основания.

По его мнению, в Украине есть обменный ресурс, в котором заинтересована Российская Федерация. Более того, политолог объяснил, что президенту России Владимиру Путину гораздо лучше вернуть отдельных людей, причастных к конфликту, чем допустить, чтобы они давали какие-то показания.

Эксперт также подчеркнул, что РФ стремится избавиться от нынешних санкций. «Для этого нужно показать, что она (Россия – ред.) идет навстречу Украине, показывает добрую волю. Это один из элементов, который можно демонстрировать тому же Эммануэлю Макрону, чтобы убеждать истеблишмент в том, что РФ готова к деэскалации конфликта. Таким образом, будут основания говорить о смягчении или снятия санкций с России», – прокомментировал Дяденко.

В свою очередь, политолог Олег Саакян пояснил, что освобождением удерживаемых Россия сможет продемонстрировать свою приверженность мирному пути, хотя все прекрасно понимают, что Кремль не интересует мир.

Он убежден, что для того, чтобы сохранить лояльное отношение к себе как минимум Франции, а как максимум – западных коллег, РФ нужно идти на подобные шаги.

«Иначе давление сразу трех игроков Нормандского формата на Украину станет абсолютно неоправданным. Тогда уже Украина сможет сказать Западу, что теперь РФ – это их головная боль, и их задача добиться освобождения пленных, поскольку мы сделали все, что требовалось, и даже больше», – разъяснил политолог.

Ранее сообщалось, что в планах Владимира Зеленского намечено обсуждение во время саммита «нормандской четверки» формата и срока передачи под контроль Украины участка границы с Россией, которая расположена на Донбассе.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом на переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, будет обмен пленными, также будет поднят целый ряд вопросов об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.