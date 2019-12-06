Смотреть в глаза: Зеленский планирует встретиться с Путиным в Париже и хочет результата

Президент Украины Владимир Зеленский планирует двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Об этом он сказал в эфире телешоу «Свобода слова Савика Шустера» сегодня, 6 декабря.

«Мы с президентом России будем смотреть глаза в глаза. Я хочу увидеть человека и привезти с Нормандской встречи понимание и ощущение, что, действительно, все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом переговоров», – заявил глава государства.

При этом он также акцентировал внимание на том, что Украина на «Нормандском саммите» не будет «блюдом, которое подают большим боссам, а будет на уровне с другими участниками переговоров».

Зеленский пояснил, что он человек, которому нужен результат. «Что я хочу? Двадцать раз все говорили о том, что надо прекращать огонь, и 20 раз это ничем не закончилось. Поэтому для меня самое главное не с чем я поеду, а результат. Как с моряками. С чем я вернусь домой, в Украину. Поэтому я хочу точно понимать, что если мы идем по Минску: обмен – сколько людей мы можем вернуть домой и когда. Второй вопрос: если прекращение огня – кто за это отвечает, не только ОБСЕ», – сказал президент.