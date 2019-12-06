В Украине начнут запускать Службу спасения «112» в 2020 году

В следующем году в Украине планируется запуск единой службы спасения «112». Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью «РБК-Украина».

По его словам, самым важным и ярким проектом, который координируется Министерством внутренних дел Украины, является создание службы спасения «112. «Это телефон спасения, координация пяти ведомств: скорая помощь, ГСЧС, пожарные, полиция и служба газа. Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей», – отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что в Украине слишком много погибает людей из-за несчастных случаев. «Кто-то не доезжает до больницы, к кому-то не доезжает скорая, кого-то доводят до больницы, а там не могут оказать адекватную помощь. Одна из главных целей нашего правительства в следующем году – спасти максимальное количество жизней или здоровых людей, в том смысле, что после неадекватно оказанной помощи много людей остается с инвалидностью», – добавил Гончарук.

Премьер отметил, что пилотный проект службы спасения уже работает в Белой Церкви, а в январе планируется запуск в Киевской области и далее по всей Украине.