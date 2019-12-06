Поверили аферистам: Две жительницы Донетчины потеряли 42 тыс. грн

В Дружковке (Донецкая обл.) две пожилые местные жительницы, поверив словам аферистов, о том, что их дети совершили преступление, без колебаний перечислили мошенникам деньги за их спасение. Правоохранители разыскивают злоумышленников. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, за минувшие сутки, 5 декабря, в полицию Дружковки обратились две пожилые женщины, которых обманули неизвестные. Одна пенсионерка рассказала, что ей позвонили со скрытого номера, незнакомец представился ее сыном. Во время разговора мужчина рассказал, что попал в аварию и сбил женщину, а чтобы избежать наказания, попросил перечислить все деньги, которые у нее есть. Оказавшись у ближайшего терминала, смущенная мать попросила о помощи прохожих, которые без колебаний помогли ей перечислить злоумышленнику 30 тыс. грн. Вернувшись домой женщина решила по этому поводу связаться с невесткой, и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.

По аналогичной схеме пострадала и другая пожилая жительница. Ей по телефону позвонила женщина. Незнакомка сообщила, что у ее дочери возникли проблемы, из-за которых она находится в полиции. Потерпевшая сразу попросила поговорить с дочерью и, услышав в трубке женский плач, решила, что разговаривает именно с ней. Собеседница сообщила, что когда она выходила из магазина, то толкнула другую женщину, которая упала и сломала руку, а также разбила телефон. Для того, чтобы «дочь» отпустили из полиции, незнакомка предложила пенсионерке перечислить 29 тыс. грн. Не имея таких денег, женщина сказала, что может заплатить только 12 тыс. грн. Действуя по указаниям мошенницы, пенсионерка пошла к ближайшему терминалу и попросила продавщицу помочь ей перечислить деньги на указанный номер. И только после того как женщина поделилась бедой с внучкой, стало понятно, что ее обманули аферисты.

«По данным фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили жителям, что если на мобильный или городской телефон позвонит незнакомец и, представившись сотрудником полиции сообщит, что ваши близкие имеют проблемы с законом, то не нужно спешить переводить деньги для «решения вопроса». Необходимо предпринять следующие шаги.

«Первое – вы должны выяснить имя, фамилию, должность и звание этого "сотрудника", отдел, в котором он работает. После этого обязательно спросите у него номер телефона, куда потом можно перезвонить. Второе – когда разговор закончится, выясните, где находится ваш родственник и действительно ли он попал в ДТП или избил кого-то. Если по каким-то причинам его номер телефона не отвечает или находится вне зоны доступа, позвоните другим родным или в полицию по телефону 102 и спросите, поступал ли к ним ваш родственник. Третье – если все данные о ваших родственниках не подтвердились, позвоните в полицию и расскажите о данном факте, это может помочь найти мошенников», – пояснили правоохранители.