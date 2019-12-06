Зеленский рассказал о планах по выборам на неподконтрольном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что местные выборы в Украине могут быть проведены по всей территории, включая ту, что на сегодня неподконтрольна украинской власти. Об этом он сказал в эфире телешоу «Свобода слова Савика Шустера» сегодня, 6 декабря.

«Потому что ощущение того, что мы одна страна и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные по законам Украины проводятся одновременно на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать, но все уже знают...», – заявил глава государства.

Он также отметил, что представители неподконтрольной части Донбасса – это не только те, кто живет там сейчас но и те, кто вынужден был покинуть свои дома в Донецке и Луганске, и они также могут быть представителями этой территории. «Думаю, что в Трехсторонней группе у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев и другие города. Пусть жители, которые переехали, пусть сядут в Минск и скажут, что произошло», – допустил Зеленский.

При этом, по словам президента, продлевать закон об особом статусе Донбасса можно будет только по возвращении из «Нормандского саммита», а изменения в конституцию могут быть в рамках децентрализации. «Закон об особом статусе сейчас есть. Он действует до 31-го числа. Он действующий закон. Продлевать ли этот закон и голосовать ли в ВР – это можно делать только после возвращения из Нормандии – если мы будем видеть, что есть шаги навстречу друг другу», – уточнил Зеленский.

Глава государства также ответил на вопрос по амнистии. «Когда мы увидим после "Нормандского формата", что, действительно, у нас есть такая возможность. Если выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, то мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых нет рук в крови», – пояснил президент.