Учитывая место русского языка: Венецианская комиссия предлагает Украине изменить закон о языке

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не сбалансирован с точки зрения языковой политики. Такое заключение сегодня, 6 декабря, сделала Венецианская комиссия. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Эксперты комиссии признают, что языковая политика является чрезвычайно сложным, чувствительным и политизированным вопросом в Украине, особенно в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

Учитывая особое место русского языка в Украине, а также притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия понимает необходимость содействия использованию украинского языка как государственного. В этой связи эксперты положительно оценили обязательства государства предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через образовательную систему, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к кинофильмам и другим культурным продуктам на украинском языке.

Закон предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком. И в этом моменте идет отсылка на закон о меньшинствах, который только разрабатывается. В этой связи эксперты Совета Европы призывают Украину приостановить действие положений закона о государственном языке, пока не будет принят закон о меньшинствах.

Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть положения закона о госязыке в моменте разного отношения к языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС и не являются таковыми. «Любая разница в обращении с этими языками должна базироваться на объективном и логическом обосновании, чего пока не происходит. Например, переходный период внедрения положений закона об образовании был продлен с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023, но только для студентов, родной язык которых является языком ЕС, но не студентов с другими родными языками, включая русский. Комиссия рекомендует продлить этот период для всех национальных меньшинств и коренных народов», – говорится в заключении комиссии.

Также рекомендуется удалить из закона статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. В этой связи комиссия предлагает снизить квотные требования к контенту на украинском языке, установленные законом о государственном языке на теле- и радио-вещателей.

Также эксперты комиссии рекомендуют:

разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах, когда их видят и слышат другие;

предоставить возможность распространения материалов предвыборной агитации на других языках, кроме украинского, это не должно ограничиваться районами компактного проживания меньшинств;

закон должен предусматривать четкую возможность использовать иные языки, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, в общении со спасательными службами, такими как полиция, пожарными, персоналом больницы и т. д.);

отменить требования издавать средства массовой информации на языке меньшинств с одновременной версией на украинском языке;

пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть исключительно на украинском языке.

Также документ содержит и иные рекомендации.

Как сообщалось ранее, в конце октября в Украину прибыла делегация Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для изучения нового закона о языке.