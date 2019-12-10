Миф или реальность: В Украине «заробитчане» смогут получить льготные кредиты под 5%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский бизнес сможет получить доступные кредиты по льготным ставкам от 5% до 9%. Сумма таких кредитов составит 1,5 млн грн, срок кредитования – 5 лет. В правительстве обещают, что программа заработает с 1 февраля 2020 года. Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский отметил, что даже сейчас есть разные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, агропроизводителей, передает «Слово і Діло».

Эксперт подчеркнул, что вполне реально реализовать такую ​​программу. По его словам, в низких кредитных ставках нет ничего фантастического, потому что Украина – не первая, кто внедряет подобные практики.

Экономист объяснил, что для этого есть 2 источника финансирования: бюджет и международные организации. Например, для аграриев в бюджете предусмотрена компенсация процентных ставок. Также, по словам Яблоновского, международные финансовые организации часто готовы участвовать, если речь идет о важных бизнес-группах.

Яблоновский уточнил, что мигранты очень важны с точки зрения бизнеса. Опыт других стран показывает, что достаточно часто мигрантам предлагают кредитные льготы, другие стимулирующие программы для открытия бизнеса.

«Большинство украинских трудовых мигрантов едут работать на полгода и все равно возвращаются в Украину. Они получают европейский опыт, смотрят, как ведут бизнес там, а потом могут ввести его в Украине. Например, поработав у польского фермера, украинец уже понимает, что он может и хочет сделать в Украине. Логично было бы в этом помогать. К тому же, часто у "заробитчан" есть стартовый капитал, который сейчас, как правило, вкладывают в недвижимость. Это хорошо, но не очень способствует экономическому развитию. Лучше, чтобы средства шли в бизнес», – считает Дмитрий Яблоновский.

По его мнению, эта инициатива очень целесообразна. Если часть работников, когда вернется домой, задумается над тем, чтобы открыть свой бизнес, то это уже хорошо.

«Многие из тех, кто оставляет здесь семью и родственников, охотно работали бы в Украине вместо того, чтобы ездить за границу. Для них важно, что им предложат здесь. Не только размер процентной ставки будет играть роль. Если сравнивать с нынешними ставками, то более 20% – разница колоссальная», – поделился эксперт.

В то же время он высказал предостережение по поводу того, как будет внедрена программа на практике. «В Украине часто хорошие идеи на практике искажаются. Будем надеяться, что не в этой ситуации», – подытожил Дмитрий Яблоновский.