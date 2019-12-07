Сводка из зоны ООС за 6 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов (СПГ);

вблизи Новогнатовки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

4 раза вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«6 декабря боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», – сообщает штаб ООС.

В «ДНР» заявили, что за минувшие сутки зафиксировали 10 обстрелов. В частности, в зоне обстрела оказались «Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Зайцево, Красный Партизан, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Докучаевск, Набережное, Октябрь. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано».

В «ЛНР» утверждают, что за прошедшие сутки зафиксировано 2 обстрела – ним подверглись населенные пункты Логвиново и Нижнее Лозовое.