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После «Нормандского саммита» Помпео и Лавров обсудят Украину

07.12.19 09:44

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующий день после «Нормандского саммита» и обсудит ситуацию в Украине. Об этом со ссылкой на американское издание The Washington Post, сообщает «РБК-Украина».

Как сообщается, Помпео планирует встретиться с Лавровым в Вашингтоне во вторник, 10 декабря. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ряд вопросов, в частности, ситуацию в Украине.

«Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел России Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями», – рассказал источник издания.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

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