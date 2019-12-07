После «Нормандского саммита» Помпео и Лавров обсудят Украину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретится в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующий день после «Нормандского саммита» и обсудит ситуацию в Украине. Об этом со ссылкой на американское издание The Washington Post, сообщает «РБК-Украина».

Как сообщается, Помпео планирует встретиться с Лавровым в Вашингтоне во вторник, 10 декабря. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят ряд вопросов, в частности, ситуацию в Украине.

«Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел России Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями», – рассказал источник издания.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря.