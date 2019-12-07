Разведение сил: На участке возле Богдановки завершен демонтаж фортификаций

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка (Донецкая обл.) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом вчера, 6 декабря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

В общем, силами и средствами ГСЧС Украины, было изъято 244 взрывоопасных предмета.

Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

Также сообщается о том, что сегодня, 7 декабря, начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.

Напомним, что украинские специалисты восстановили дорогу от Богдановки до Петровского Донецкой области, где недавно состоялось разведение войск.