Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря: Проезда ожидали 285 авто

Сегодня утром, 7 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9013 человек и 998 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7944 человек и 1231 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8383 человек и 1583 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 296 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 285 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 50;

КПВВ «Марьинка» – 20 / 60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20 / 60;

КПВВ «Гнутово» – 30 / 30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Sharap OLL»: «[На Каргиле большая очередь? В сторону Курахово?]. 7:25. Основная в начале моста, у плит. Льгота машин на 10 меньше. 9:37. Пешая большая, почти до конца кармана, за ступеньками».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Евгения: «8:22. На Еленовке – очередь из Донецка 126 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владимир: «8:09. Октябрь на Мариуполь в селе на магазине 9-10»;

О ситуации на КПВВ «Майорское» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.