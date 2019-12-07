Суд над Маркивым: Итальянская партия обратилась в Еврокомиссию

Секретарь итальянской партии «+ Europa» направил письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу с просьбой прислать официальных наблюдателей от Еврокомиссии на все заседания апелляционного суда по делу украинского военного Виталия Маркива. Об этом говорится в заявлении партии, сообщает «Европейская правда».

В письме Бенедетто Делла Ведова прослеживает «противоречия и нелепости» приговора, произнесенного судом без доказательства вины и «без всякого следствия на месте преступления».

«Исходя из этого, секретарь "+Europa" попросил президента фон дер Ляен и комиссара Рейндерса обеспечить присутствие наблюдателей от Европейской комиссии в апелляционном процессе Виталия Маркива», – говорится в заявлении.

«Виталий Маркив был идеальным виновником. Он является иммигрантом. Более того, ему повезло: он получил итальянское гражданство, поскольку вырос в нашей стране со своей семьей. В журналистских публикациях, которые судебная власть приняла и усилила, он сразу стал официально "украинским нацистом" , "бандеровцем" так же, как изображались десятилетиями советской пропагандой украинские патриоты», – говорится в письме.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Италии обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста и российского переводчика на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в 2014 году. Украинская сторона заявила, что обжалует приговор.