Спасатели в Донецкой области получили 7 новейших пожарных автомобилей

В Краматорске (Донецкая обл.) состоялась передача пожарно-спасательным подразделениям Донетчины новых пожарных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

« Теперь на вооружении спасателей городов Краматорск, Славянск, Бахмут (до переименования – Артемовск, – прим), Покровск (до переименования – Артемовск, – прим), Марьинка, пгт Мангуш и Никольское находятся 7 новейших пожарных автоцистерн на базе шасси автомобиля МАЗ», – говорится в сообщении.

Техника предназначена для доставки к месту пожара оперативного расчета в составе 7 человек, средств пожаротушения и пожарно-технического оборудования.

Уточняется, что данные автоцистерны были приобретены за средства ГСЧС.