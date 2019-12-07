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Спасатели в Донецкой области получили 7 новейших пожарных автомобилей

07.12.19 11:37

В Краматорске (Донецкая обл.) состоялась передача пожарно-спасательным подразделениям Донетчины новых пожарных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«Теперь на вооружении спасателей городов Краматорск, Славянск, Бахмут (до переименования – Артемовск, прим), Покровск (до переименования – Артемовск, – прим), Марьинка, пгт Мангуш и Никольское находятся 7 новейших пожарных автоцистерн на базе шасси автомобиля МАЗ», – говорится в сообщении.

Техника предназначена для доставки к месту пожара оперативного расчета в составе 7 человек, средств пожаротушения и пожарно-технического оборудования.

Уточняется, что данные автоцистерны были приобретены за средства ГСЧС.

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