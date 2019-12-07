Кабмин повысил тариф доставки на дом пенсий и соцвыплат

Правительство установило новый тариф на услугу по выплате и доставке пенсий и денежных пособий. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%. Эти расходы будут предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год.
В сообщении отмечается, что новые фиксированные тарифы позволят «Укрпочте» постепенно улучшать финансовое состояние компании и содержать многотысячную сеть отделений, тем самым обеспечивая предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны с достаточной частотой. Это решение правительства открывает возможности для привлечения иностранного капитала и развития инфраструктурной и логистической составляющей компании.
«Более 4 млн украинцев, в том числе более 800 тысяч людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты от национального почтового оператора страны. Мы не можем ставить под угрозу доступность этой услуги для них. Поэтому вместе с руководством "Укрпочты" и Министерством инфраструктуры нашли приемлемое для всех сторон решение, чтобы граждане и дальше могли получать пенсии и субсидии через почтальонов и сеть Укрпочты», – отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.