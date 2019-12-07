В «ДНР» рассказали о ДТП из-за превышения скорости в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке с начала этого года произошло около 140 ДТП, в результате которых погибли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Водитель автомобиля АЗЛК, двигаясь по проспекту Ильича в направлении ул. Горностаевская, превысил скорость движения и при маневрировании на мокром дорожном покрытии не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на бетонный столб. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал», – говорится в сообщении.

«В текущем году по причине превышения установленной и безопасной скорости движения в Донецке совершено около 140 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек погибли и более 180 получили травмы. Также совершено около 200 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения», – заявили в «МВД ДНР».