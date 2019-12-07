Премьер-министр пояснил, как платы за коммуналку можно снизить на 30%

Кабинет министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью«РБК-Украина».
Как отметил Гончарук, более 60% в платежке многоквартирного дома – это тепло и горячая вода. «Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого», – сказал он.
По его словам, в тарифе две составляющих -– цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления. «Что правильно сделать? Правильно – сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, опять возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое – это термомодернизация, то есть энергосбережение. Причем эти все истории с пенопластом, который лепится к стене – это создает больше вреда», – сказал он.
По его словам, если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, можно экономить примерно от 25 до 60, иногда 70 процентов тепла. «Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30 процентов, а в отдельных случаях даже вдвое», – добавил он.