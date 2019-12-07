Премьер-министр пояснил, как платы за коммуналку можно снизить на 30%

Кабинет министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью « РБК-Украина».

Как отметил Гончарук, более 60% в платежке многоквартирного дома – это тепло и горячая вода. « Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого», – сказал он.

По его словам, в тарифе две составляющих -– цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления. « Что правильно сделать? Правильно – сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, опять возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое – это термомодернизация, то есть энергосбережение. Причем эти все истории с пенопластом, который лепится к стене – это создает больше вреда», – сказал он.