«ДНР» вернула тело офицера СБУ, погибшего в «серой зоне» на Донбассе

«ДНР» отдала тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook.

«Героя Украины Полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем кто приложил усилия!», – пишет Костенко.

«Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"», – уточнил ветеран.

Как сообщалось ранее, 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли полковники ЦСО СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Как уточнили, в штабе ООС, полковники подорвались на взрывных устройствах. Они противодействовали диверсионно-разведывательной группе противника, пытавшейся проникнуть в тыл украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшим звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».