В очереди за получением жилья стоят более 46 тысяч военных

Сейчас в очереди за получением квартир находятся более 46 тыс. военнослужащих. Они ожидают жилья в собственность в течение 20-25 лет. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Алина Фролова в интервью «Громадському».

«Все страны давно отказались от такой практики вообще (передавать в собственность квартиры, – прим.), потому что это неподъемная практика для государства. И нам надо системно решить этот вопрос, потому что эти обязательства есть. Система точно будет меняться на будущее», – рассказала Фролова.

Чиновница отметила, что в ее ведомстве ищут пути решения проблемы длинных очередей за получением жилья.

Кроме того, она отметила, что у Минобороны нет достаточного количества служебно-должностного жилья, предоставляемого во временное пользование на 2-3 года. «Если человек не попадает в такое жилье, он должен получать денежную компенсацию за наем квартиры. И это тоже вопрос, потому что, например, до последнего времени сержанты вообще не могли получать деньги за наем, хотя в то же время они были частью армией», – добавила Фролова.

Она заверила, что на 2020 год в Минобороны увеличили финансирование на новые инфраструктурные проекты для строительства служебно-должностного жилья.