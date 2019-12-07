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«Нормандский саммит»: США заявили о поддержке Украины

07.12.19 14:18

Соединенные Штаты Америки выражают непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины накануне встречи «Нормандской четверки». Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине, пишет «Интерфакс.Украина».

«Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе», – подчеркивается в заявлении.

Представители посольства напоминают, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитии демократических институтов.

«Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства», – отмечается в заявлении.

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