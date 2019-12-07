Зеленский проводит заседание СНБО в закрытом режиме

Накануне саммита в «Нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства», – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря.