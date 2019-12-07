В Краматорске пройдет региональный форум «Наука. Бизнес. Инновации»

В Краматорске (Донецкая обл.) пройдет региональный форум «Наука. Бизнес. Инновации». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Мероприятие состоится 9 декабря в Авангард-Холле (Парк культуры и отдыха «Сад Бернацкого»).

«Форум станет информационной платформой обсуждения кадрового обеспечения и обучения цифровых навыков, зоной освещения успешных международных, национальных и региональных инновационных подходов к запуску муниципальных Smart-проектов, пространством общения с ведущими разработчиками программных продуктов Smart City по их практическому применению, освещению вопросов предоставления онлайн-услуг», – говорится в сообщении.

Одновременно с целью интенсификации инновационных процессов в регионе, содействия реализации научных проектов, создания и развития инновационных бизнесов, повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования будут рассмотрены перспективы создания индустриальных парков в регионе и освещены возможности программ по финансовой поддержке инновационного развития, в том числе Программы ЕС «Горизонт-2020».

По завершении Форума начнется научная конференция молодых ученых «Science Party», которая инициирована Советом молодых ученых при облгосадминистрации.