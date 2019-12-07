На заседании СНБО утвержден основной сценарий для «Нормандского саммита»

На закрытом заседании СНБО Украины был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в «Нормандском формате» 9 декабря, который будет воплощаться в жизнь как основной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО сегодня, 7 декабря, сообщает «Интерфакс – Украина».

« Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время», – сказал он.

Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. « Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, – это уже производные от, скажем так, определенных сценариев», – указал он.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

Данилов напомнил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО*.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в « Нормандском формате». « Президент едет на "Нормандский формат", вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», – сказал Данилов.

Он отметил, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы «отрабатывали все эти процессы».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей