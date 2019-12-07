Украина не будет вести переговоры с боевиками, – Зеленский

Украинское государство и его глава не будут вести переговоры с боевиками, действующими на неподконтрольной территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире политического шоу «Свобода Савика Шустера» на ТК «Украина».

«Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит, и не будет говорить, это понятно», – сказал Зеленский.

При этом президент указал, что на неподконтрольной территории Донбасса проживает много людей и не все они сепаратисты. «Много людей, которые пересекают КПВВ, я с ними общался, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы – украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно», – пояснил он.

Президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины. «Если они говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто – давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали», – продолжил Зеленский.