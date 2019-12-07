Гончарук о пенсиях жителям ОРДЛО: Надо понимать, что тебя не обманывают

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с осторожностью относится к упрощению процедуры выплаты пенсий жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской (ОРДЛО). Об этом Гончарук заявил в интервью «РБК-Украина».
Гончарук отметил, что всем украинцам, приезжающим на подконтрольную территорию Украины, выплачиваются пенсии. Однако сложности возникают при верификации личности. «Надо понимать, что человек там действительно есть, что он жив, что тебя не обманывают. Существует большое количество проблем. Но я осторожно относился бы к идеям упрощенного отношения к этим вопросам, типа, давайте вслепую будем платить все и всем», – рассказал Гончарук.
Напомним, что законопроект партии «Слуга народа» по выплатам пенсий лицам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях, не предусматривает выплаты через банки, которые не сотрудничают с украинской банковской системой.