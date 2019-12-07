Гончарук о пенсиях жителям ОРДЛО: Надо понимать, что тебя не обманывают

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с осторожностью относится к упрощению процедуры выплаты пенсий жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской (ОРДЛО). Об этом Гончарук заявил в интервью « РБК-Украина».

Гончарук отметил, что всем украинцам, приезжающим на подконтрольную территорию Украины, выплачиваются пенсии. Однако сложности возникают при верификации личности. « Надо понимать, что человек там действительно есть, что он жив, что тебя не обманывают. Существует большое количество проблем. Но я осторожно относился бы к идеям упрощенного отношения к этим вопросам, типа, давайте вслепую будем платить все и всем», – рассказал Гончарук.

Напомним, что законопроект партии «Слуга народа» по выплатам пенсий лицам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях, не предусматривает выплаты через банки, которые не сотрудничают с украинской банковской системой.