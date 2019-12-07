Прийти в церковь и молиться за результат переговоров с Путиным, – Саакашвили о «нормандской встрече»

Вместо того, чтобы критиковать президента Украины Владимира Зеленского, перед встречей Нормандской четверки оппозиция и весь украинский народ должны объединиться, чтобы показать Путину, что нация едина. Об этом заявил Михаил Саакашвили в эфире политического шоу «Свобода Савика Шустера» на ТК «Украина».

Он акцентировал, что если Украина потерпит поражение на этих переговорах, то от этого проиграют и политики-оппозиционеры, т.к. от этого проиграет вся страна.

Саакашвили привел пример своих переговоров с Путиным относительно урегулирования ситуации в Грузии. «Перед переговорами с Путиным у меня было очень много иллюзий, я хотел достичь мира. Поэтому я прекрасно понимаю президента Зеленского. Перед первой встречей я пошел в церковь в Москве и долго молился, чтобы встреча была успешной. И поэтому не на Майдан нужно идти, а пойти всем и помолиться перед встречей. И если за день-два Путин увидит, что весь украинский политикум – Тимошенко, Порошенко, Вакарчук, Арахамия, первый президент, второй президент… – все стоят в церкви и все молятся, взявшись за руки, за успех переговоров, тогда Путин поймет, что он имеет дело с сильной объединенной нацией», – сказал политик.

Саакашвили призвал, что не нужно думать, что «Зеленский такой не опытный и его "разведут"». «Ну, не похож Зеленский на человека, которого можно вот так "развести". И отсутствие опыта – это даже хорошо. Я видел этих "опытных", которые стояли перед Путиным на задних лапах, в том числе, в Западной Европе. Как раз незашоренность Зеленского, то, что он свежий, настоящий… А кто верил, что он победит на выборах? А он верил, он не боялся и не слушал – ах, там такие зубры, как ты можешь туда лезть. То же самое и с Путиным», – продолжил он.

Политик подчеркнул, что ключ от решения вопросов по Донбассу не находится у Зеленского. «Ключ от решения вопроса в кармане Владимира Путина. И Зеленский этот ключ или частично у него заберет, или, по крайней мере, он попытается это сделать. В любом случае мы должны за это болеть. Мы с Зеленским можем не соглашаться по земельной реформе, экономическим вопросам и пр., но у него должна быть поддержка украинцев перед переговорами. Мы должны быть с президентом Зеленским, как бы мы с ним не спорили по внутренним вопросам. Поэтому мы все должны сейчас договориться – что мы сейчас поддерживаем президента, что этот ключ у Путина надо отбирать, но это не зависит от Зеленского. Но в любом случае Украине нужна передышка – для быстрых реформ», – заключил Саакашвили.