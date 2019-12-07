На переговоры в «Нормандском формате» вместе с Зеленским поедет мощная команда

На «Нормандскую встречу» с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет сильная команда, в состав которой входит не более 10 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии президента Владимира Зеленского, сообщает «УНН».
«Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с президентом – мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш президент – человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности – перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы», – рассказал Данилов.
На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: «Это команда не более 10 человек».
Напомним, что на закрытом заседании СНБО Украины был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в «Нормандском формате» 9 декабря, который будет воплощаться в жизнь как основной.