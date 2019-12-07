На переговоры в «Нормандском формате» вместе с Зеленским поедет мощная команда

На «Нормандскую встречу» с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет сильная команда, в состав которой входит не более 10 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии президента Владимира Зеленского, сообщает « УНН ».

« Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с президентом – мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш президент – человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности – перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы » , – рассказал Данилов.

На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: « Это команда не более 10 человек » .

Напомним, что на закрытом заседании СНБО Украины был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в «Нормандском формате» 9 декабря, который будет воплощаться в жизнь как основной.