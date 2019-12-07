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Как будут работать банки в период новогодних праздников и по какому курсу

07.12.19 18:01

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности:

  • 26 и 27 декабря 2019 года СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня – на 2 часа.
  • 28 декабря 2019 года в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейской службы Украины. Нацбанк и органы Госказначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00;
  • 2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться;
  • переносится день работы СЭП с понедельника, 6 января 2020 года, на субботу, 11 января 2020 года;
  • 3 и 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

В НБУ также указали, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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