Санкции ЕС против России: Италия поддерживает продление, но не хочет оставить РФ без пармезана

Италия поддержит продление антироссийских санкций Евросоюза еще на полгода. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на пресс-конференции в Риме, сообщила «Европейская правда».

«Мы обсудили тему, касающуюся санкций. В понедельник и в ближайшие дни будут важные встречи Совета ЕС по международным делам, на которых будет обсуждаться продление санкций в отношении России со стороны Евросоюза», – сказал глава МИД Италии.

Ди Майо добавил, что «сообщил министру, что Италия присоединилась, конечно, к европейским решениям, но хотела бы, однако, свою позицию выразить – и с политической точки зрения, и также с экономической точки зрения». «Санкции и контрсанкции, каким образом они отражаются на нашей стране, нашей экономике. С другой стороны, подчеркиваю, все же важность Минских соглашений для того, чтобы разморозить эту ситуацию», – отметил министр.

Ди Майо говорит, что объяснил Лаврову «необходимость того, чтобы была снята одна санкция, которая, на мой взгляд, не входит в те параметры, которые были приняты в отношении некоторой европейской продукции». «Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт», – добавил руководитель итальянского внешнеполитического ведомства.