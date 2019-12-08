К бойцам на Донбасс приехали Оля Полякова и Тина Кароль (Фото)

По случаю Дня Вооруженных сил Украины, отмечавшийся 7 декабря, для армейцев по всей линии соприкосновения были организованы праздничные концерты. Начались они еще с 2 декабря. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В частности, воинские подразделения посетили Сергей Притула, Арсен Мирзоян, Таянна, Оля Полякова, Тина Кароль, Александр Пономарев, Ирина Билык и группа «Hardkiss». Артисты выступили в Донецкой области – Авдеевке, Торецке, Марьинке, Гранитном, а также на Луганщине – в Золотом, Крымском и Станице Луганской.