RU
Все новости

К бойцам на Донбасс приехали Оля Полякова и Тина Кароль (Фото)

08.12.19 10:16

По случаю Дня Вооруженных сил Украины, отмечавшийся 7 декабря, для армейцев по всей линии соприкосновения были организованы праздничные концерты. Начались они еще с 2 декабря. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В частности, воинские подразделения посетили Сергей Притула, Арсен Мирзоян, Таянна, Оля Полякова, Тина Кароль, Александр Пономарев, Ирина Билык и группа «Hardkiss». Артисты выступили в Донецкой области – Авдеевке, Торецке, Марьинке, Гранитном, а также на Луганщине – в Золотом, Крымском и Станице Луганской.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк