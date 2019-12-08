Сводка из зоны ООС за 7 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 декабря 10 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитники получили ранения, а один – боевую травму. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник осуществил 4 обстрела:

вблизи Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

у Широкино – из РПГ и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 обстрелов:

у Майорска – из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Золотого – из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Железного и Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, крупнокалиберными пулеметами.

Сегодня противник один раз обстрелял украинские позиции. «Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заверяют, что 7 декабря их позиции были обстреляны:

в районе села Коминтерново – из 120-мм минометов;

в районе поселка Крутая Балка к северу от Ясиноватой – выпущено 4 мины калибром 120 мм, 8 мин калибром 82 мм .

В «ЛНР» отмечают, что их позиции были обстреляны 1 раз – в районе села Логвиново. «Огонь велся из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов (АГС)», – говорится в сообщении представителей «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).