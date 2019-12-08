Водители из «Л-ДНР» с паспортом РФ должны получать новые водительские права

Водители из «ДНР» и «ЛНР», которые получили паспорт гражданина Российской Федерации, для работы в России должны получить еще и водительские удостоверения этой страны. Об этом сообщает газета «ДНР», передают «Донецкие новости».

«Гражданам ДНР после получения гражданства РФ необходимо получать водительские удостоверения российского образца», – заявил представитель одного из МРЭО ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области.

Российский юрист Юлия Гущина пояснила, что «последние изменения в законе "О безопасности движения" запрещают профессиональным водителям с национальными удостоверениями других стран работать в РФ». «Управлять личным автомобилем можно, но работать официально – увы, нет», – дополнила Гущина.

Так что желающие из «Л-ДНР» работать в России водителями должны получить не только паспорт РФ, но еще и российские водительские права, на что уйдет много времени и денег. Для этого необходимо обращаться в подразделение ГИБДД с заявлением и документами, уплатить пошлины, сдать экзамены. А если иностранное водительское удостоверение у человека еще и старого образца, то придется пройти заново обучение в автошколе.

Дончанин Сергей Селиванов, ссылаясь на личный опыт, отметил, что при пересечении границы РФ на автомобиле с номерами «ДНР» (соответственно, и «ЛНР») в пассажирскую таможенную декларацию надо вписать данные республиканского паспорта – даже в том случае, если человек имеет на руках российский паспорт. «И никак иначе – пока у вас нет постоянной или временной регистрации на территории РФ. А когда в вашем паспорте РФ появится отметка о регистрация (прописке) на территории России, то вы будете обязаны растаможить свой автомобиль – если у него номера ДНР/Украины. Иначе у вас как у гражданина Российской Федерации не будет законных оснований ездить на машине с номерным знаком ДНР или Украины», – поясняется в статье.