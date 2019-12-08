Не прошла идентификацию: Переселенка обратилась к волонтерам, чтобы разблокировать пенсию

В Луганской области волонтеры помогли маломобильной жительнице с инвалидностью и статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) Наталье разблокировать пенсионные выплаты. Об этом сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска».

Женщина 1976 года рождения является местной жительницей прифронтовой Станицы Луганской. В 2017 году на рабочем месте она перенесла серьезное заболевание, вследствие чего стала маломобильна. В связи с тяжелым состоянием здоровья женщина выехала в Харьков, где получала пенсионные выплаты по инвалидности как переселенец. «В связи с ухудшением состояния здоровья женщина вернулась на постоянное место жительства в Станицу Луганскую. Пенсионные выплаты Наталье Анатольевне продолжали поступать, однако в связи с тем, что женщина не прошла процедуру физической идентификации личности по месту жительства в "Ощадбанке", пенсионные выплаты были заблокированы на карте», – говорится в сообщении.

Так, Наталья обратилась с просьбой о помощи к волонтерам. Сотрудники гуманитарного штаба взяли женщину на социальное сопровождение, связались с представителями «Ощадбанка», которые сообщили о том, что с середины декабря женщина будет получать пенсионные выплаты как местный житель, однако, для этого ей необходимо пройти последнюю процедуру идентификации личности по месту жительства. Волонтеры написали заявление в «Ощадбанке» на организацию выездной процедуры идентификации, после которой пенсионные выплаты женщины будут разблокированы.