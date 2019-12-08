От нарушения графика до готовности 98%: Глава Донетчины рассказал о ремонте четырех опорных школ (Фото)

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время рабочей поездки по области посетил четыре опорные школы, которые ремонтируют за средства областного бюджета – в Селидово, Новогродовке, Красногоровке и Никольском (до переименования Володарское). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, подрядчик, работающий в Селидовской и Новогродовской школах, нарушает график выполнения работ. «Вместе с мэрами городов, проектировщиками, представителями департамента капстроительства ДонОГА определили "узкие" места. В течение нескольких недель подрядчик обещает наверстать упущенное и выйти на четкое выполнение графика. Если нет – разрываем договор», – написал Кириленко.

Что касается Никольской школы, то, как рассказал глава области, работы «существенно активизировались». Одно крыло уже завершили, и там сейчас учится 370 детей. Еще 75 школьников (первые и вторые классы) пока размещены в детском саду.

«Поставил задачу завершить строительные работы в учебных помещениях до конца зимних каникул, чтобы в третьей четверти все дети без исключения учились в своей школе. Останутся еще работы по монтажу оборудования столовой и благоустройства территории, последние будут выполнены после наступления благоприятных погодных условий» – добавил председатель ДонОВГА.

Практически готова школа в Красногоровке. Состояние готовности строители оценивают в 98%. «Эта школа будет одной из лучших в области – убежден, что дети, их педагоги и родители ее оценят», – подытожил Павел Кириленко.