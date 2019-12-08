На Донетчине водитель въехал в припаркованное авто: В ДТП пострадал ребенок

В Лимане (до переименования Красный Лиман, Донецкая обл.) в дорожной аварии пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, ДТП с участием двух легковушек произошло 6 декабря около 18:00. «36-летний водитель "ВАЗ" на заснеженной дороге не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Honda", который был припаркован на обочине в попутном направлении», – говорится в сообщении.

12-летний мальчик сидел в припаркованном автомобиле, когда в него врезалась другая машина. Пострадавший получил незначительные телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного). Проводится следствие.