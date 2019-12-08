В Покровске обстреляли автомобиль с людьми

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) полицейские задержали злоумышленников, которые открыли стрельбу по автомобилю. Об этом сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, сообщение о происшествии поступило в полицию 6 декабря. 24-летняя местная жительница рассказала, что неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее автомобилю.

Кроме женщины, в машине находились еще два человека. В результате стрельбы был поврежден автомобиль. Люди не пострадали.

«Сразу была проведена специальная полицейская операция, направленная на поиски злоумышленников. В результате первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали нападавших. Ими оказались двое местных жителей 20 и 25 лет», – говорится в сообщении.

Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.