Иначе не пустят в «республику»: Когда обладатели российских паспортов из «Л-ДНР» должны иметь загранпаспорт

В «ДНР» и «ЛНР» жителям до 20 лет или от 40 до 45 лет вместе с паспортом гражданина РФ обязательно нужно оформлять российский загранпаспорт. Иначе приехав в Россию, человек не сможет вернуться назад в «республику». Также рекомендуют оформлять загранпаспорт и детям. Об этом сообщает газета «ДНР», передают «Донецкие новости».

«Если вам исполнилось 20 или 45 лет, то по российским законам вы обязаны в течение 30 дней поменять паспорт, в противном случае он станет недействительным, а вам придется заплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (750-1125 грн по местному курсу валют, – ред.)», – говорится в статье.

Но заниматься вопросом замены паспорта можно начать только на следующий день после того, как человеку исполнилось 20 или 45 лет. Для этого надо ехать в Россию, в отделение по вопросам миграции. При этом въехать на территорию РФ по уже просроченному паспорту человек еще сможет, а вот назад в «ДНР» через российскую таможню его пропустят только с новым паспортом РФ. А оформление документа занимает 30 дней – все это время придется находиться в России.

«Вместо сданного на обмен паспорта вам там выдадут временное удостоверение личности, но по нему нельзя пересекать границу», – уточняется в статье.

В этой связи одновременно с оформлением в «ДНР» российского паспорта жителям советуют оформлять и российский загранпаспорт. По загранпаспорту человек может пересекать границу РФ в обе стороны. Выдается он на пять лет. Стоимость оформления в «ДНР»: 2 000 руб. (750 грн) для взрослого и 1 000 (375 грн) для ребенка.

Ребенку тоже советуют сразу оформлять загранпаспорт, т.к. его вписывают в гражданский паспорт родителя. «Но как только ему исполнится 14 лет, вы должны повезти его в Россию для оформления паспорта РФ. И опять же – ввезти ребенка на территорию РФ вы сможете (по записи в вашем паспорте и свидетельству о рождении ребенка), а вот вывезти назад в ДНР уже нет. Потому что по законам РФ с 14 лет у него должен быть свой паспорт, пересекать границу он может только по нему. И снова на помощь придет загранпаспорт РФ: если он у ребенка есть, то проблем с пересечением границы не будет», – резюмируется в статье.