Воскресный аншлаг: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря

Сегодня утром, 8 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «06:05. На Каргиле в сторону Украины – очередь далеко на мосту, воскресный аншлаг».

Олег: «6:15. На Каргиле в Украину – пеших человек 50»;

Данил: «8:45. Курахово – Донецк: 20 машин. Движение нормальное»;

Марина: «9:35. Стали в очередь на мосту в 9 утра, сейчас спустились с моста. Сзади – машин 10. Льгота – половина общей очереди. Пропускают по 3 авто через 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «7:40. На Еленовке в сторону Украины: машин 130-140, движение очень медленное»;

Светлана: «8:42. Еленовка – 65 машин. Движение медленное»;

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Приходько РИК»: «КПП "Горловка". По состоянию на 09:05 на пункте пропуска 110 автомобилей, 28 автобусов и микроавтобусов, до 50 человек пешей очереди».

О ситуации на иных пунктах пропуска очевидцы на данный момент не сообщают.

Также пользователи соцсетей обсуждают сопутствующие темы. В частности, дончанка Инна интересуется новыми правилами пересечения украинских КПВВ с детьми до 14 лет: «Кто выезжал вчера через КПВВ "Новотроицкое" с детьми до 14 лет? Пропускают без загранпаспорта? Вчера писали, что никого без загранки не выпускали... Не пойму, его отменили все-таки или нет?».

«Где вы все такой бред берете, что никого не выпустили вчера без заграна? Загранпаспорт для детей отменили! Все как и раньше – свидетельство о рождении, и вперед! Не слушайте эти сплетни, я вчера была на Новотроицком, всех пропускают по свидетельству, речи и нет о загранпаспортах детям!», – отвечает Кристина.

Напомним, что согласно новому Порядку пересечения линии разграничения, дети до 14 лет могут проезжать как по загранпаспорту, так и по свидетельству о рождении украинского образца.

Елена интересуется: «Если из Донецка выезжал через Гнутово, а вернусь через Еленовку – возможны вопросы на еленовском КПП?». Очевидцы сообщают, что выезжать и въезжать обратно можно через разные как украинские КПВВ, так и «республиканские» КПП.