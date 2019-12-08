Российские пенсии для «Л-ДНР»: Как будут подтверждать стаж и по какому курсу пересчитывать

Пенсионный фонд России для подтверждения трудового стажа и начисления пенсий обладателям российских паспортов из «Л-ДНР» будет обмениваться данными с Пенсионным фондом Украины или «пенсионными фондами» «республик». Как пишет газета «ДНР», об этом сообщил адвокат из Москвы Максим Шепелев, передают «Донецкие новости».

Шепелев напомнил, что при выплате «пенсий гражданам ДНР и ЛНР Пенсионный фонд России будет руководствоваться Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключенного в Москве 13.03.1992 г.». Согласно ему, подписавшие документ страны выплачивают пенсии проживающим на их территории гражданам стран – участников соглашения. «При этом российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в ДНР или ЛНР, не назначаются», – констатировал адвокат.

«При переезде этих граждан на постоянное место жительства в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке, по нормам законодательства России – так объявил Пенсионный фонд… Переезд в страну на постоянное место жительства, а следовательно, и регистрация (прописка), являются обязательным условием. Придется самостоятельно решать этот вопрос – либо путем прописки к кому-то, либо путем покупки жилья и прописки в нем», – говорит московский адвокат.

Он отметил, что «в Пенсионном фонде РФ пообещали, что будут оказывать всяческое содействие новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или Пенсионными фондами ДНР и ЛНР».

«Перевод с гривен в рубли будет осуществляться по официальному установленному курсу валют к моменту назначения пенсии», – добавил Шепелев.

При этом, другие российские юристы говорят, что для оформления пенсии и иных выплат достаточно даже временной регистрации на территории РФ. «Даже временно проживая в РФ, граждане несут все обязанности и имеют все права», – сказал российский юрист Петр Низаметдинов.

«Вы можете иметь постоянную регистрацию (прописку), а можете и временно зарегистрироваться, при этом оформить материнский капитал, пенсию и так далее. В общем, вы такой же гражданин и несете такую же ответственность, как все другие граждане России», – пояснил представитель московского юридического центра «Правовед-РФ» Дмитрий Александрович.