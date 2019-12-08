Долги по пенсиям: На Донетчине суд вынес решение в пользу переселенцев

Донецкий окружной административный суд 2 декабря вынес решение по удовлетворению требований по взысканию задолженности по пенсионным выплатам внутренне перемещенному лицу (ВПЛ). Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Мариуполь на своей странице в Facebook.

Так, адвокат Татьяна Самодерженкова обратилась в интересах ВПЛ в суд с иском к Мариупольскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины Донецкой области о признании противоправными действия относительно невыплаты пенсии за прошлый период, обязать возобновить выплату назначенной пенсии, путем перечисления средств на текущий счет истца.

«Ответчик предсказуемо возражал против удовлетворения наших требований, ссылаясь как всегда на необходимость применения норм постановлений Кабинета министров, которыми определен порядок выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам, просил отказать в удовлетворении исковых требований. Такую ссылку суд считает необоснованной, поскольку это постановление является подзаконным нормативно-правовым актом и фактически вводит основание для невыплаты пенсии, что не предусмотрено ст. 49 Закона №1058-IV. Суд отметил, что в этом деле сам факт существования у истца права на получение пенсии не оспаривается сторонами. Суть права истца является достаточно четкой и предусмотрено действующим законодательством, отсутствие установленного КМУ механизма выплаты начисленных социальных выплат не освобождает государство в лице уполномоченного органа управления от обязанности осуществить такую ​​выплату и не может лишать права лица на получение причитающихся ему сумм социальных выплат», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, суд пришел к выводу, что надлежащим и эффективным способом восстановления прав истца будет признание противоправной бездеятельности относительно невыплаты пенсии и обязательства осуществить выплату пенсии за прошлый период. Судебный сбор также принадлежит взыскать с бюджетных ассигнований Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области, выплата пенсии за один месяц подлежит немедленному исполнению.

«Сейчас правовое противостояние продолжается, ведь у ответчика есть срок для подачи апелляционной жалобы. А мы готовы доказать свое мнение и в апелляционном административном суде», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время ПФУ выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий.

Напомним, возобновить выплаты переселенцам можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.